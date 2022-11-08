В Москве научили нейросети определять аневризму аорты

Медицина столицы научила искусственный интеллект распознавать по КТ-исследованиям еще одно заболевание — аневризму аорты. Все данные обследования поступают в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС, что позволяет своевременно выявлять патологию и лечить пациентов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы .

«К примеру, если пациент делал КТ легких для диагностики пневмонии, то умные алгоритмы дополнительно проверяют его и на признаки аневризмы аорты. Подчеркну, что нейросети обрабатывают все КТ-снимки органов грудной клетки, которые поступают в цифровое облако системы московского здравоохранения, — это тысячи исследований еженедельно. Если алгоритмы обнаруживают признаки патологии, то снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа. В случае подтверждения отклонений с пациентом проактивно связывается врач и приглашает на дополнительное обследование», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

Пациенты с обнаруженной патологией поступают под контроль рабочей группы опытных сердечно-сосудистых хирургов Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Эта диагностика особенно важна, так как многие люди могут даже не подозревать о заболевании. У аневризмы аорты часто нет симптомов, но её разрыв может привести к трагедии. Аневризму уже удалось благодаря новому методу найти у 22 москвичей. Двоим назначено оперативное лечение.