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19 минут назад

В Москве научили нейросети определять аневризму аорты

Вести Подмосковья

Медицина столицы научила искусственный интеллект распознавать по КТ-исследованиям еще одно заболевание — аневризму аорты. Все данные обследования поступают в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС, что позволяет своевременно выявлять патологию и лечить пациентов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

В Москве научили нейросети определять аневризму аорты
Фото: mos.rumos.ru

«К примеру, если пациент делал КТ легких для диагностики пневмонии, то умные алгоритмы дополнительно проверяют его и на признаки аневризмы аорты. Подчеркну, что нейросети обрабатывают все КТ-снимки органов грудной клетки, которые поступают в цифровое облако системы московского здравоохранения, — это тысячи исследований еженедельно. Если алгоритмы обнаруживают признаки патологии, то снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа. В случае подтверждения отклонений с пациентом проактивно связывается врач и приглашает на дополнительное обследование», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациенты с обнаруженной патологией поступают под контроль рабочей группы опытных сердечно-сосудистых хирургов Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Эта диагностика особенно важна, так как многие люди могут даже не подозревать о заболевании. У аневризмы аорты часто нет симптомов, но её разрыв может привести к трагедии. Аневризму уже удалось благодаря новому методу найти у 22 москвичей. Двоим назначено оперативное лечение.

В Москве уже действуют почти 40 сервисов, которые помогают медикам проводить 15 направлений исследований. На компьютерной томографии распознаются признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, рака молочной железы, патологии легких и многих других заболеваний.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,НИИ "Экран",Правительство Москвы,
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