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1 час назад

В Москве появится завод по производству косметики

ТАССиещё 1

Завод по производству косметики появится в Свиблово. Для него уже утвердили земельный участок общей площадью 0,66 га, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики во вторник.

В Москве появится завод по производству косметики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тыс. кв. м. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Он добавил, что градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение без торгов предоставить инвестору в аренду земельный участок площадью 0,66 га для создания производства косметики полного цикла в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На новом предприятии будут выпускать современную декоративную и уходовую косметику для лица, тела и волос, средства личной гигиены и индивидуальной защиты - маски и антисептики. Кроме того, инвестор разместит там производство контрактного типа и помещения логистического и складского назначения, а также создаст платформу для продажи локальных косметических брендов.

"Для возведения предприятия инвестору предоставят земельный участок площадью 0,66 га на Енисейской улице, владение 1. Договор с предпринимателем будет заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производства", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Максим Гаман,
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