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40 минут назад

Собянин: завершилось благоустройство двух новых участков "Парка Яуза"

Газета.Ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершившимся благоустройстве двух новых участков «Парка Яуза».

Собянин: завершилось благоустройство двух новых участков "Парка Яуза"
Фото: 

«Вдоль Северодвинской сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром, где смогут заниматься и участники проекта «Московское долголетие». На участке от Широкой до Енисейской создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоема», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр Москвы о работе уникального интерактивного экоцентра «Яуза».

«С помощью мультимедийных инсталляций там познакомят с экологическими профессиями. В зонах «Природа», «Человек», «Город» и «Экотехнологии» расскажут, что такое экоматериалы, альтернативные источники энергии, как перерабатываются отходы, а в «Профлаборатории» можно поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях», — добавил Собянин.

«Парк Яуза» - один из крупнейших экологических проектов Москвы. В силу масштаба он идет поэтапно, в течение нескольких лет. Сейчас он реализован на 60%. В итоге город получит единый рекреационный маршрут длиной около 20 км, связанный с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, «Сокольниками» и ВДНХ.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ВДНХ,РАН,
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