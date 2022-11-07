Собянин: завершилось благоустройство двух новых участков "Парка Яуза"

«Вдоль Северодвинской сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром, где смогут заниматься и участники проекта «Московское долголетие». На участке от Широкой до Енисейской создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоема», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

«С помощью мультимедийных инсталляций там познакомят с экологическими профессиями. В зонах «Природа», «Человек», «Город» и «Экотехнологии» расскажут, что такое экоматериалы, альтернативные источники энергии, как перерабатываются отходы, а в «Профлаборатории» можно поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях», — добавил Собянин.

«Парк Яуза» - один из крупнейших экологических проектов Москвы. В силу масштаба он идет поэтапно, в течение нескольких лет. Сейчас он реализован на 60%. В итоге город получит единый рекреационный маршрут длиной около 20 км, связанный с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, «Сокольниками» и ВДНХ.