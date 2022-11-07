На востоке и в центре Москвы огородят трамвайные пути

С понедельника рабочие начали обособлять трамвайные пути на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу. Это поможет увеличить среднюю скорость трамваев на 30%. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Фото: официальный сайт мэра Москвы официальный сайт мэра Москвы

Специалисты огородят трамвайные пути от проезжей части бордюрами высотой 15 сантиметров. Таким образом автомобили не будут мешать проезду трамваев. Поездки станут удобными, а главное — безопасными. Однако задержки маршрутов из-за ДТП все равно могут остаться в месте пересечения трамвайных путей и автомобильных дорог.