На востоке и в центре Москвы огородят трамвайные пути

С понедельника рабочие начали обособлять трамвайные пути на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу. Это поможет увеличить среднюю скорость трамваев на 30%. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Специалисты огородят трамвайные пути от проезжей части бордюрами высотой 15 сантиметров. Таким образом автомобили не будут мешать проезду трамваев. Поездки станут удобными, а главное — безопасными. Однако задержки маршрутов из-за ДТП все равно могут остаться в месте пересечения трамвайных путей и автомобильных дорог.
Огораживание путей также продолжается в Ростокинском проезде, на улицах Свободы и Костякова работы завершены. К 2023 году предполагается обособить 80% всех трамвайных путей в местах, где это будет возможно.