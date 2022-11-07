В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

На востоке и в центре Москвы огородят трамвайные пути

Вести Подмосковья

С понедельника рабочие начали обособлять трамвайные пути на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу. Это поможет увеличить среднюю скорость трамваев на 30%. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

На востоке и в центре Москвы огородят трамвайные пути
Фото: официальный сайт мэра Москвыофициальный сайт мэра Москвы

Специалисты огородят трамвайные пути от проезжей части бордюрами высотой 15 сантиметров. Таким образом автомобили не будут мешать проезду трамваев. Поездки станут удобными, а главное — безопасными. Однако задержки маршрутов из-за ДТП все равно могут остаться в месте пересечения трамвайных путей и автомобильных дорог.

Огораживание путей также продолжается в Ростокинском проезде, на улицах Свободы и Костякова работы завершены. К 2023 году предполагается обособить 80% всех трамвайных путей в местах, где это будет возможно.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители