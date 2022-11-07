Раскрыты подробности первого фестиваля уличного искусства в Москве

Подробности первого официального фестиваля уличного искусства в Москве раскрыл «Мосленте» художник, куратор и теоретик уличного искусства, художественный руководитель проходящего в столице смотра «Здесь и Сейчас» Игорь Поносов.

Фото: Мослента Мослента

«В 2008 году в Москве прошел один из первых фестивалей уличного искусства, которое называется паблик-артом и создается согласованно с площадкой, с администрацией города, имеет спонсоров. Назывался он "Роза мира" и был международным», — рассказал Поносов. На этом фестивале практикующим уличным художникам, которые прежде рисовали нелегально, предоставили возможность расписать 12 фасадов в городе

«Это были монументальные масштабные полотна размером в пятиэтажный дом. Создавались они в районе метро Бабушкинская, и на некоторые из них до сих пор можно посмотреть», — заявил собеседник «Мосленты».

«Роза мира» стала первой попыткой провести фестиваль уличного искусства, наиболее близкий к тому, что происходит сегодня на «Здесь и сейчас», но продолжения эта попытка не получила, заметил Поносов. Многие годы после этого ничего подобного в Москве не делали, потому что это трудно было согласовать.

Ранее московская художница и перформер Александра, работающая под псевдонимом Weld Queen, заявила о необходимости появления на улицах российских городов большего количества бесплатных произведений искусства.