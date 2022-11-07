Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

О мокром снеге с дождем в понедельник, 7 ноября, предупредили москвичей в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, ожидается облачная погода.

«Утром местами гололедица. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве достигнет 2-4 градусов.

Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в столице с понедельника началось потепление.

«Начало потепления. Наиболее высока вероятность осадков в первой половине дня. Утром гололедица. Солнечная активность умеренная», — сообщил он.