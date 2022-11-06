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16 минут назад

Аэротакси могут запустить в «Сколково» в 2025 году

Агентство «Москва»

Коммерческое использование аэротакси могут начать в «Сколково» в 2025 году. Об этом в ходе публичной дискуссии Музея транспорта Москвы «Когда в Москве заработает беспилотное аэротакси?» сообщил основатель компании Hoversurf Александр Атаманов.

В «Сколково» могут запустить аэротакси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы планируем, что к 2025 году мы сможем условно заявить о начале коммерческой эксплуатации. То есть, скорее всего это будет на территории Сколково, где будут проходить первые полеты, где первые пассажиры смогут попробовать в деле технологию аэротакси», - сказал он.

Ранее сообщалось, что тестирование городской аэромобильности на территории инновационного центра «Сколково» не прекратится, однако доступ в воздушное пространство «Сколково» будет осуществляться без упрощенного режима и только для легких дронов до 30 кг при заблаговременной подаче заявки на полет ввиду ограничений регуляторов.

Новости Москвы,Александр Атаманов,Сколково,
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