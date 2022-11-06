В «Сколково» могут запустить аэротакси

«Мы планируем, что к 2025 году мы сможем условно заявить о начале коммерческой эксплуатации. То есть, скорее всего это будет на территории Сколково, где будут проходить первые полеты, где первые пассажиры смогут попробовать в деле технологию аэротакси», - сказал он.