В «Сколково» могут запустить аэротакси

Коммерческое использование аэротакси могут начать в «Сколково» в 2025 году. Об этом в ходе публичной дискуссии Музея транспорта Москвы «Когда в Москве заработает беспилотное аэротакси?» сообщил основатель компании Hoversurf Александр Атаманов.
«Мы планируем, что к 2025 году мы сможем условно заявить о начале коммерческой эксплуатации. То есть, скорее всего это будет на территории Сколково, где будут проходить первые полеты, где первые пассажиры смогут попробовать в деле технологию аэротакси», - сказал он.
Ранее сообщалось, что тестирование городской аэромобильности на территории инновационного центра «Сколково» не прекратится, однако доступ в воздушное пространство «Сколково» будет осуществляться без упрощенного режима и только для легких дронов до 30 кг при заблаговременной подаче заявки на полет ввиду ограничений регуляторов.