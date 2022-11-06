В Москве появятся новые выделенные полосы для городского транспорта

Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся на 9 участках Москвы с 26 ноября. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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«Сейчас в столице уже 121 выделенная полоса общей протяженностью 426 километров, 26 ноября откроем выделенки еще на девяти участках», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ввод одной подобной полосы снижает число аварий с городским транспортом на 25%. Скорость движения автобусов и электробусов вырастает на некоторых улицах в два — три раза.

Новые полосы позволят пассажирам быстрее добираться до места назначения.

Одна из новых выделенок появится на Мосфильмовской улице, в результате общественный транспорт будет проезжать там на три минуты быстрее. Количество полос для движения не изменится, поскольку будет сделана переразметка.

На Ташкентской улице выделенные полосы организуют на двух участках, где проезжают больше 90 тысяч пассажиров в день. Для удобства водителей перед перекрестками с Рязанским и Волгоградским проспектами оставят по три полосы для проезда.

На Тишинской площади новая выделенка позволит автобусам подъезжать к остановке "Большая Грузинская улица" без затруднений. При этом движение машин не ограничат, у проезжей части здесь достаточная ширина.

Новые выделенные полосы соединят уже существующие на Рязанском и Лермонтовском проспектах.