В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
4 минуты назад

Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся на 9 участках Москвы

Майк Габриелян

Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся на 9 участках Москвы с 26 ноября. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве появятся новые выделенные полосы для городского транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас в столице уже 121 выделенная полоса общей протяженностью 426 километров, 26 ноября откроем выделенки еще на девяти участках», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ввод одной подобной полосы снижает число аварий с городским транспортом на 25%. Скорость движения автобусов и электробусов вырастает на некоторых улицах в два — три раза.

Новые полосы позволят пассажирам быстрее добираться до места назначения.

Одна из новых выделенок появится на Мосфильмовской улице, в результате общественный транспорт будет проезжать там на три минуты быстрее. Количество полос для движения не изменится, поскольку будет сделана переразметка.

На Ташкентской улице выделенные полосы организуют на двух участках, где проезжают больше 90 тысяч пассажиров в день. Для удобства водителей перед перекрестками с Рязанским и Волгоградским проспектами оставят по три полосы для проезда.

На Тишинской площади новая выделенка позволит автобусам подъезжать к остановке "Большая Грузинская улица" без затруднений. При этом движение машин не ограничат, у проезжей части здесь достаточная ширина.

Новые выделенные полосы соединят уже существующие на Рязанском и Лермонтовском проспектах.

На проспекте Маршала Жукова выделенка позволит быстрее подъезжать к станции Большой кольцевой линии метро.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители