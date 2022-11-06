Региональный этап соревнований по робототехнике пройдет в Москве

В столице пройдет региональный чемпионат международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике в феврале 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«В феврале 2023 года в Москве пройдет региональный чемпионат международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике. Победители получат квоту на участие в национальном чемпионате и в апреле будут защищать честь столицы в Екатеринбурге», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что принять участие в чемпионате могут школьники и студенты из Москвы и Московской области в возрасте от 12 до 18 лет. Регистрация открыта на официальном сайте организатора - rcmos.moscow/firsttechchallenge до 8 декабря.

«Тематика соревнований ежегодно меняется. В сезоне 2022/2023 года участникам предстоит переосмыслить будущее устойчивой энергетики и представить свои идеи. Чемпионат дает подросткам уникальную возможность спроектировать, собрать, запрограммировать и протестировать уникального робота. Таким образом участники развивают свои знания и навыки в самых разных областях: естественных науках, технологиях, проектировании и математике и применяют на практике инженерные принципы (STEAM-навыки). Кроме того, чемпионат позволяет юным инженерам научиться командной работе», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Так, для участия в соревнованиях молодые люди должны создать команду для разработки своего проекта. В каждую из них может входить от двух до 15 человек - это не только будущие инженеры-робототехники и программисты, но и маркетологи, дизайнеры, финансисты и журналисты. Перед началом чемпионата (с ноября 2022 года по январь 2023 года) команды смогут провести товарищеские встречи. Их итоги будут учитываться в рейтинге активности.

Как уточняется, международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике проводятся, чтобы повысить престиж инженерных профессий и поддержать школьников, которые занимаются естественно-научными и техническими проектами. Чемпионаты входят в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов министерства просвещения России на 2022/2023 учебный год для выявления детей с выдающимися способностями. Победители и призеры попадут в реестр «Таланты Российской Федерации» и получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

«Соревнования для команд из Москвы и Московской области с 2020 года проводит Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций. В столице прошло уже три чемпионата, их победители принимали участие в национальных соревнованиях. Федеральный этап проводят в разных городах, в марте 2022 года он состоялся в Москве. В национальном чемпионате прошлого года соревновались более 40 регионов, 260 команд и 2 тыс. 500 участников в возрасте от четырех до 18 лет», - заключили в материале.