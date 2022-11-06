Собянин рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Москве

В столице продолжается строительство новых школ и детских садов, с 2011 года было введено в эксплуатацию более 500 учреждений. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— До конца года завершим все работы в новом детском саду на 300 мест в районе Косино-Ухтомский на улице Ветлужская. Кроме групповых помещений, в здании будут кабинет для развивающих занятий, музыкальный зал для проведения праздников, многофункциональный физкультурный зал и бассейн, — сказал он.

Глава города добавил, что в Свиблово появится школа на 550 мест. Она расположится на проезде Русанова, а в ее состав войдут учебные кабинеты, зал для проведения мероприятий, универсальный трансформируемый спортзал и так далее.

Кроме того, в Некрасовке продолжается строительство образовательного комплекса для детей разных возрастов. На данный момент специалисты ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест. До конца года в районе появится еще один сад на 275 детей и учебный корпус школы на 350 старшеклассников В 2023 году начнет работу школа на 1150 мест, отметил Собянин в своем Telegram-канале.