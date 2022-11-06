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48 минут назад

Москвичей предупредили о снежных зарядах

Илья Родин

В столице в ночь на понедельник ожидаются снежные заряды. Непогода продлится до 6 утра, на дорогах может появиться корка льда, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Ведущий специалист центра «Фобос» уточнил, что ухудшение погоды связано с приходом теплого атмосферного фронта. По его словам, по состоянию на 12:43 мск он находился в 350 км от Москвы.

По мере продвижения вглубь макрорегиона, пояснил метеоролог, воздух будет остывать, что вызовет переход осадков в смешанную фазу.

В Московской области мокрый снег ожидается с 21 часа, в Москве после полуночи, с пиком в 3 часа ночи.

По прогнозу синоптика, на дорогах появится корка льда толщиной 0,5-2 мм. Соответственно, автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
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