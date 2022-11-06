Москвичей предупредили о снежных зарядах

В столице в ночь на понедельник ожидаются снежные заряды. Непогода продлится до 6 утра, на дорогах может появиться корка льда, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Ведущий специалист центра «Фобос» уточнил, что ухудшение погоды связано с приходом теплого атмосферного фронта. По его словам, по состоянию на 12:43 мск он находился в 350 км от Москвы.

По мере продвижения вглубь макрорегиона, пояснил метеоролог, воздух будет остывать, что вызовет переход осадков в смешанную фазу.

В Московской области мокрый снег ожидается с 21 часа, в Москве после полуночи, с пиком в 3 часа ночи.