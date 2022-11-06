В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Специалисты завершили благоустройство Народного парка на юго-востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Специалисты завершили благоустройство Народного парка в столичном районе Печатники, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в воскресенье, 6 ноября.

Специалисты завершили благоустройство Народного парка на юго-востоке Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сделали удобный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, он проходит по улице Гурьянова. В самом парке обустроили зоны для занятий спортом, обновили детские площадки, для безопасности посетителей установили системы видеонаблюдения и более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, при реализации проектов благоустройства специалисты уделяют особое внимание созданию комфортных зон отдыха у воды. Так, в ходе работ в Народном парке было установлено две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с тренажерами и танцевальная площадка.

Кроме того, рабочие обустроили две площадки для выгула собак, установили столы для игры в настольный теннис, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, проложили велодорожку, поставили ограждение вдоль прибрежной зоны, привели в порядок детские площадки, установили новое освещение, обустроили пикниковую зону и озеленили территорию. Общая площадь благоустройства составила 20 гектаров.

До этого стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса «Авангард».

Новости Москвы,Петр Бирюков,ХК Авангард,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители