Специалисты завершили благоустройство Народного парка на юго-востоке Москвы

Специалисты завершили благоустройство Народного парка в столичном районе Печатники, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в воскресенье, 6 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сделали удобный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, он проходит по улице Гурьянова. В самом парке обустроили зоны для занятий спортом, обновили детские площадки, для безопасности посетителей установили системы видеонаблюдения и более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, при реализации проектов благоустройства специалисты уделяют особое внимание созданию комфортных зон отдыха у воды. Так, в ходе работ в Народном парке было установлено две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с тренажерами и танцевальная площадка.

Кроме того, рабочие обустроили две площадки для выгула собак, установили столы для игры в настольный теннис, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, проложили велодорожку, поставили ограждение вдоль прибрежной зоны, привели в порядок детские площадки, установили новое освещение, обустроили пикниковую зону и озеленили территорию. Общая площадь благоустройства составила 20 гектаров.