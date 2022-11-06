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39 минут назад

Памятник Петру Чайковскому отреставрируют в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Памятник композитору Петру Чайковскому на Большой Никитской улице в столице отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 6 ноября.

Памятник Петру Чайковскому отреставрируют в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Уже в следующем году специалисты детально изучат существующие дефекты памятника, а в 2024 году приступят к работам, — уточнил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что монумент является объектом культурного наследия. Специалисты во время работ устранят трещины и сколы, восполнят недостающие элементы, расчистят поверхность памятника и покроют его защитными составами.

3 ноября специалисты завершили реставрацию памятника Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах. Реставраторы промыли водой монумент, очистили его от загрязнений и устранили сколы и трещины.

До этого реставрация еще одного объекта завершилась в Москве — памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В результате проведенных работ удалось вдохнуть новую жизнь в скульптуру.

Новости Москвы,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,Алексей Емельянов,Петр Чайковский,Правительство Москвы,
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