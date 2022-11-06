Москвичи вспомнили гостиницу «Канитель» в центре города

«Во второй половине 19 века почетный гражданин Н.А. Журавлев выкупил себе здание Сенатской типографии на Театральной площади. По проекту архитектора А.П. Белоярцева в 1887 году он перестроил его и открыл здесь гостиницу "Континенталь"», — говорится в сообщении.