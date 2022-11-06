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44 минуты назад

Раскрыт адрес «дома бесплатных квартир» в дореволюционной Москве

Мослента

Адрес «дома бесплатных квартир» в дореволюционной столице раскрыли в Telegram-канале «Старая Москва».

Раскрыт адрес «дома бесплатных квартир» в дореволюционной Москве
Фото: WikimediaWikimedia

«Это "Домъ безплатныхъ квартиръ имени Эмилии Карповны Рахмановой", который построили в 1908 году по адресу 3-я Сокольническая улица, 5», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, Рахманова была купеческой вдовой, а этот дом можно назвать ее благотворительным проектом. По данным канала «Москва. Было — стало», в здании было расположено 20 квартир, в которые временно могли поселиться нуждающиеся, причем страдавшие психоневрологическими недугами. Постояльцами богадельни могли быть одновременно 60 человек.

В советские годы здание было реконструировано и перешло на баланс Сокольнического мелькомбината: в нем организовали жилье для сотрудников. Сегодня в особняке располагаются офисы.

Ранее был раскрыт адрес «идеального» дома в Москве. Находится он в районе Фили-Давыдково по адресу улица Тарутинская, 4/2.

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