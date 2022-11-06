Раскрыт адрес «дома бесплатных квартир» в дореволюционной Москве

«Это "Домъ безплатныхъ квартиръ имени Эмилии Карповны Рахмановой", который построили в 1908 году по адресу 3-я Сокольническая улица, 5», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, Рахманова была купеческой вдовой, а этот дом можно назвать ее благотворительным проектом. По данным канала «Москва. Было — стало», в здании было расположено 20 квартир, в которые временно могли поселиться нуждающиеся, причем страдавшие психоневрологическими недугами. Постояльцами богадельни могли быть одновременно 60 человек.