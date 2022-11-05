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2 часа назад

Завершена установка пролетов Николаевского путепровода для МЦД-3

Москва24иещё 1

Специалисты завершили установку пролетов Николаевского путепровода для пропуска поездов третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Завершена установка пролетов Николаевского путепровода для МЦД-3
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"В ночь с 4 на 5 ноября над главными путями Ярославского направления МЖД и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) была завершена установка пролетного строения двухпутного Николаевского путепровода для пропуска поездов МЦД-3 по Митьковской соединительной ветви", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы осуществлялись методом продольной надвижки пролетов на опоры. Общая длина путепровода составляет 180 метров, а вес конструкций – почти 1 800 тонн.

В пресс-службе пояснили, что Митьковская соединительная ветка представляет собой ключевой элемент МЦД-3. Линия протяженностью 3 километра находится между линиями Ярославского и Ленинградского направлений с одной стороны и Казанского направления с другой.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла "Окружная". Вместе с гендиректором РЖД мэр открыл северные вестибюли одноименных станций метро и МЦД-1. По словам градоначальника, благодаря новой инфраструктуре пассажиропоток ТПУ в ближайшие годы увеличится до 80 тысяч человек в день.

Новости Москвы,Сергей Собянин,РЖД,
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