Раскрыт материал «ножек» столичной многоэтажки

«По адресу Беговая, 34, можно найти дом, который выделяется на фоне других построек. У этого здания много неофициальных названий: "дом на ножках", "дом-сороконожка" или "дом авиаторов"», — говорится в сообщении. По имеющейся информации, 13-этажное сооружение стоит на 40 массивных железобетонных сваях.