В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
25 минут назад

Сергей Собянин: Станция Очаково станет современным пригородным вокзалом

Mos.ru

Реконструкция станции Очаково будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) закончена на 75 процентов. Сейчас специалисты монтируют навесы над платформами и устанавливают эскалаторы, занимаются облицовкой фасадов вестибюлей и внутренней отделкой помещений, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Станция Очаково станет современным пригородным вокзалом
Фото: Mos.ruMos.ru

Из старой железнодорожной платформы без навеса станция превратится в современный пригородный вокзал, соответствующий всем стандартам московского транспорта. Здесь будет удобный вокзальный комплекс с высоким уровнем сервиса. Две новые платформы с навесами на всю длину позволят с комфортом ожидать поезд в любую погоду. Для безопасного перехода через железнодорожные пути построили надземный крытый переход. В обоих пассажирских вестибюлях обустроили лифты и эскалаторы, а теплый пассажирский терминал оборудуют кассами, турникетами и туалетными комнатами. Станцией будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным и пожилым людям, а также пассажирам с самокатами, велосипедами и колясками.

Видео дня

С 10 июля поезда на станции не останавливаются: без ее закрытия невозможно провести масштабные работы. После их завершения станция станет современным пригородным вокзалом и важной транспортной точкой для района Очаково-Матвеевское.

«По поручению Мэра Москвы мы продолжаем совместно с коллегами из ОАО “РЖД” подготовку инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги к запуску четвертого диаметра. После реконструкции станция Очаково превратится в современный пригородный вокзал, которым будет удобно пользоваться всем пассажирам. Уже в конце 2023 — начале 2024 года заработает МЦД-4 “Киевско-Горьковский”, где будет тактовое расписание, выгодные тарифы с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, комфортный подвижной состав. Более 120 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское впервые получат доступ к наземному метро в шаговой доступности. Это придаст импульс для развития прилегающих территорий — строительства нового жилья, привлечения малого бизнеса и развития общественного пространства в районе», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Общая протяженность МЦД-4 составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожная Горьковского направления МЖД.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители