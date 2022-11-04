Станция Очаково станет современным пригородным вокзалом

Реконструкция станции Очаково будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) закончена на 75 процентов. Сейчас специалисты монтируют навесы над платформами и устанавливают эскалаторы, занимаются облицовкой фасадов вестибюлей и внутренней отделкой помещений, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Из старой железнодорожной платформы без навеса станция превратится в современный пригородный вокзал, соответствующий всем стандартам московского транспорта. Здесь будет удобный вокзальный комплекс с высоким уровнем сервиса. Две новые платформы с навесами на всю длину позволят с комфортом ожидать поезд в любую погоду. Для безопасного перехода через железнодорожные пути построили надземный крытый переход. В обоих пассажирских вестибюлях обустроили лифты и эскалаторы, а теплый пассажирский терминал оборудуют кассами, турникетами и туалетными комнатами. Станцией будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным и пожилым людям, а также пассажирам с самокатами, велосипедами и колясками.
С 10 июля поезда на станции не останавливаются: без ее закрытия невозможно провести масштабные работы. После их завершения станция станет современным пригородным вокзалом и важной транспортной точкой для района Очаково-Матвеевское.
«По поручению Мэра Москвы мы продолжаем совместно с коллегами из ОАО “РЖД” подготовку инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги к запуску четвертого диаметра. После реконструкции станция Очаково превратится в современный пригородный вокзал, которым будет удобно пользоваться всем пассажирам. Уже в конце 2023 — начале 2024 года заработает МЦД-4 “Киевско-Горьковский”, где будет тактовое расписание, выгодные тарифы с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, комфортный подвижной состав. Более 120 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское впервые получат доступ к наземному метро в шаговой доступности. Это придаст импульс для развития прилегающих территорий — строительства нового жилья, привлечения малого бизнеса и развития общественного пространства в районе», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.
Общая протяженность МЦД-4 составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожная Горьковского направления МЖД.