Станция Очаково станет современным пригородным вокзалом

Из старой железнодорожной платформы без навеса станция превратится в современный пригородный вокзал, соответствующий всем стандартам московского транспорта. Здесь будет удобный вокзальный комплекс с высоким уровнем сервиса. Две новые платформы с навесами на всю длину позволят с комфортом ожидать поезд в любую погоду. Для безопасного перехода через железнодорожные пути построили надземный крытый переход. В обоих пассажирских вестибюлях обустроили лифты и эскалаторы, а теплый пассажирский терминал оборудуют кассами, турникетами и туалетными комнатами. Станцией будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным и пожилым людям, а также пассажирам с самокатами, велосипедами и колясками.