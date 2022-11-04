На станции Новохохловская МЦК произошло возгорание в электрощитовой

На станции Новохохловская Московского центрального кольца случилось возгорание в электрощитовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На станции Новохохловская МЦК на втором этаже произошло загорание в электрощитовой, площадь — 8 кв. м. Люди эвакуированы», — рассказали агентству в экстренных службах.

Отмечается, что сейчас там наблюдается задымление. Причины произошедшего еще не установлены. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.