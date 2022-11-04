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1 час назад

На станции Новохохловская МЦК произошло возгорание в электрощитовой

Газета.Ruиещё 12

На станции Новохохловская Московского центрального кольца случилось возгорание в электрощитовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На станции Новохохловская МЦК произошло возгорание в электрощитовой
Фото: ТАССТАСС

«На станции Новохохловская МЦК на втором этаже произошло загорание в электрощитовой, площадь — 8 кв. м. Люди эвакуированы», — рассказали агентству в экстренных службах.

Отмечается, что сейчас там наблюдается задымление. Причины произошедшего еще не установлены. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

«Станция закрыта на вход и выход», — добавил собеседник.

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