В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
42 минуты назад

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Вечерняя Москваиещё 2

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 ноября, поздравил жителей столицы с Днем народного единства.

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплоченность, — отметил он.

Столица с давних времен играет особую роль в жизни Отчизны и в настоящее время москвичи прилагают все усилия для победы, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В честь Дня народного единства в Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны. Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

Куда еще сходить в столице в День народного единства и какие пройдут мастер-классы, концерты и фестивали для всей семьи — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители