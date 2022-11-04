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1 час назад

В Москве изменили формат празднования Дня народного единства на Красной площади

Газета.Ruиещё 1

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова заявила, что формат празднования Дня народного единства на Красной площади изменили и вместо парада там пройдет иммерсивное мероприятие. Об этом сообщается в Telegram-канале ТАСС.

В Москве изменили формат празднования Дня народного единства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала Драгунова, особенностью комплекса мероприятий на Красной площади станет погруженность посетителей в атмосферу ноября 1941 года.

«С помощью трансляции на больших экранах кадров парада 1941 года посетители пройдут по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт», — отметила она.

Новости Москвы,Екатерина Драгунова,
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