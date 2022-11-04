В Москве изменили формат празднования Дня народного единства

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова заявила, что формат празднования Дня народного единства на Красной площади изменили и вместо парада там пройдет иммерсивное мероприятие. Об этом сообщается в Telegram-канале ТАСС.