Что посмотреть, послушать и узнать на «Ночи искусств» в Москве

4 ноября в столице вновь пройдет «Ночь искусств». В рамках мероприятия москвичи смогут посетить самые разные концерты, музеи, театральные представления и т. д. Где пройдет мероприятие и подробности программы — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

О мероприятии

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«Ночь искусств» пройдет 4 ноября, в символичную дату — День народного единства. Акция в этом году посвящена Году культурного наследия народов России, ведь именно культура сильнее всего скрепляет устои разных народов России.

В России в этом году появилось четыре новых региона. На мероприятиях «Ночи искусств» москвичи и гости столицы смогут узнать об общих исторических и культурных корнях с Новороссией. Единство новых территорий со страной будет проявляться через искусство и культуру.

Кроме офлайн-формата, «Ночь искусств» пройдет также в онлайн-варианте. Это даст возможность присоединиться к акции тем гражданам, которые не могут присутствовать на ней физически. Всего в рамках «Ночи искусств» на разных культурных площадках столицы состоится свыше 200 мероприятий под общим слоганом «Искусство объединяет».

В этом году на акции впервые будут платные мероприятия, средства от продажи билетов на которые пойдут на поддержку защитников страны. Это удобный способ для тех, кто имеет желание помочь тем, кто стоит на защите Родины. Москвичи, которые хотят отправить им деньги, могут быть уверены: средства отправятся по назначению.

«Ночь искусств» объединяет

Народная артистка Российской Федерации, актриса «Московского академического театра сатиры» Алена Яковлева рассказала «Вечерней Москве», почему, по ее мнению, нужно посетить «Ночь искусств».

— Сейчас это особенно необходимо: очень много разобщенности в обществе, народ надо собирать, организовывать. А тем более это День народного единства, и все время идут разговоры о том, что нам нужна национальная идея. Но это не должно быть просто разговорами, это должно чем-то подкрепляться, — уверена актриса.

По словам Яковлевой, в последнее время слово «патриотизм» приобретало ругательные формы. Собеседница «ВМ» подчеркнула, что это нужно исправлять, так как борьба идет не только на линии фронта, не менее важны бойцы идеологического фронта.

Экскурсии

В рамках «Ночи искусств» пройдет большое количество интересных экскурсий. Например, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына расскажут о людях, которые были вынуждены уехать из России, но продолжали считать себя русскими. Судьбы этих людей были непростыми, но яркими. Экскурсия продлится с 19:00 до 20:30.

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова проведет экскурсию «Традиции и быт сословной России». Посетители узнают, какими были культура и быт у представителей разных сословий России. Время начала — 21:00, длительность — 45 минут.

Мастер-классы

«Музей русского лубка и наивного искусства» проведет мастер-класс «Мастера лубочной картинки». Гостям покажут, как правильно изготавливать лубочные картинки. Всем желающим дадут возможность своими руками попробовать снять оттиск с деревянной печатной формы. Мероприятие пройдет с 19:00 до 20:00.

Желающим прикоснуться к творчеству Марка Шагала тоже стоит посетить вышеупомянутый Дом русского зарубежья. В 15:00 здесь начнется мастер-класс, на котором гостям не только расскажут про художественный вымысел Шагала, но и дадут возможность самим создать картину-витраж по мотивам произведений художника.

Выставки

В мемориальном музее А. Н. Скрябина в 11 утра начнется выставка «Бенефис», посвященная работам московского художника Виктора Петрищева. Петрищев — художник-любитель, играющий на разных музыкальных инструментах, который не один год был директором в одной из московских музыкальных школ.

Московский государственный музей С. А. Есенина в 18:00 приглашает всех желающих на выставку предметов декоративно-прикладного искусства «Фантазия и искусство». Посетителям покажут предметы, которые выполнены в самых разных художественных стилях и техниках. Материалы тоже поражают своим разнообразием: здесь и бисер, и нитки, и многое другое.

Лекции

В 18:30 Центральный дом Российской армии им. М. Ф. Фрунзе приглашает на лекцию «Адресаты любовной лирики Владимира Маяковского». Главной возлюбленной Маяковского была Лиля Брик, однако многие не знают всех подробностей их отношений. Слушатели смогут больше узнать о мотивах творчества поэта, которые помогут узнать ответы на многие вопросы.

Объединение «Выставочные залы Москвы» в 16:00 начнет двухчасовую лекцию, посвященную фильмам об искусстве. В рамках лекции слушателям расскажут о некоторых основных кинокартинах, в которых рассуждается о музыке, живописи, скульптуре и т. д.

Концерты

В мемориальном музее А. Н. Скрябина в 19:00 начнется концерт-перформанс арт-объединения NEW SINTEZ «Новый символизм. Александр Скрябин vs Клод Дебюсси. Образы и отражения». Пианист Сергей Соболев исполнит произведения Скрябина и Дебюсси, в то время как художница Элина Мухина запечатлит услышанную музыку на картине прямо во время концерта.

Государственный музей Владимира Высоцкого приглашает на концертную программу, в которой примут участие артисты разных жанров, участники известных проектов («Голос», «Синяя птица», «Ты супер»). Зрителей ждут увлекательные танцевальные номера, известные песни и впечатляющий интерактив. Начало мероприятия в 22:30.