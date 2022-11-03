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30 минут назад

Названы причины появления буфетов в московских поликлиниках

Мослента

Причины появления буфетов в московских поликлиниках назвала «Мосленте» главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

Названы причины появления буфетов в московских поликлиниках
Фото:  Мослента Мослента

«Например, у человека на один день назначен и забор крови, и посещение врача, и какие-то процедуры или исследования. Мы привыкли сдавать кровь натощак. И очень комфортно после этого будет прийти в буфет, где есть теплые напитки, и что-то перекусить», — сказала медик.

По словам Шиндряевой, буфеты в поликлиниках пользуются большой популярностью — там всегда есть посетители. Она отметила, что некоторые пациентки приходят туда, чтобы встретиться, поговорить, пообщаться друг с другом.

Ранее стало известно о новом оборудовании в столичных поликлиниках. Сейчас по специальной программе модернизации системы здравоохранения проводится замена аппаратов МРТ и КТ, если срок их эксплуатации подходит к концу.

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