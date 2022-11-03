Сергей Собянин наградил заслуженных жителей Москвы

Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды и награды города. Он также поблагодарил жителей за вклад в развитие столицы.

«То, что Москва продолжает работать, активно развивается экономика, процветает город, конечно, во многом это ваша личная заслуга — тех, кто сегодня находится в зале. Я хотел поздравить вас с праздниками, поздравить с заслуженными наградами, пожелать вам здоровья, успехов, всего самого-самого доброго», — сказал Мэр Москвы.

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Награждение проходит в преддверии двух памятных дат — Дня народного единства и годовщины исторического парада на Красной площади 7 ноября, которые значимы для всех россиян.

«Значимы они и для Москвы, потому что еще раз говорят о роли столицы и москвичей в истории нашей великой страны. И конечно, это напоминание о прошлых временах и о сегодняшней роли города и горожан, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Тысячи москвичей ушли на передовую, тысячи москвичей участвуют в восстановлении Луганска, Донбасса, оказывают материально-техническую помощь. Огромное количество волонтеров, просто граждан, которые помогают нашим бойцам. И конечно, огромную роль играют работники промышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса, которые в три смены работают на победу», — добавил Сергей Собянин.

Государственные награды Российской Федерации

За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоен Александр Андреевич Хоменко — заместитель председателя Объединенного совета ветеранов общевойсковых объединений и стрелковых соединений Московской общественной организации ветеранов войны.

Генерал-майор в отставке Александр Хоменко (1923 года рождения) — ветеран Великой Отечественной войны. Выпускник Кременчугского авиаучилища штурманов, он начинал войну помощником штурмана бомбардировщика ТБ-3. Во время второго боевого вылета был сбит, находился на лечении. После учебы в Ташкентском стрелковом училище с августа 1942 года воевал в составе стрелкового полка, пройдя путь от командира разведывательной роты до командира полка.

Освобождал Ростов, Одессу, участвовал в Ясско-Кишиневской операции, боях за Белоруссию и Польшу. Александр Хоменко удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского, медали «За отвагу» и других наград.

Орденом Дружбы отмечена активная общественная деятельность Александра Дарковича, первого заместителя председателя совета — исполнительного директора общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России».

За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXXII Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), награждены:

— медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — Александр Дирацуян, тренер Московской баскетбольной академии; Елена Дубкова, тренер спортивно-адаптивной школы равных возможностей «Юность Москвы» физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы»; Наталия Корабельникова, тренер по плаванию спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы»; Александр Куприн, педагог дополнительного образования школы № 1287; Дмитрий Лазарев, старший тренер Московской академии плавания; Сергей Шилов, тренер спортивно-адаптивной школы «Юность Москвы»;

— медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — Сергей Жилкин, тренер по плаванию спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы».

Этой же награды удостоены заместитель главного врача городской клинической больницы № 17 Татьяна Бакланова и врач городской клинической больницы № 31 Александр Конорев — за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Тренер Елена Дубкова поблагодарила Правительство Москвы от имени всех паралимпийцев за работу по созданию доступной среды. «Теперь я точно знаю, что путь к олимпийским медалям начинается в обычной московской школе в спортивном зале», — добавил педагог дополнительного образования школы № 1287 Александр Куприн.

Медалью Луки Крымского отмечены заслуги Светланы Мирзахамидовой, заместителя главного врача городской клинической больницы имени С.С. Юдина, Светланы Плешковой, главной медицинской сестры стационара № 3 городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева, и Елены Цыгановой, заведующей научно-клиническим отделом, врача-инфекциониста инфекционной клинической больницы № 2.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

— Елене Епифанцевой, директору по связям с общественностью АО «Р-Фарм», вице-президенту общероссийской общественной организации «Деловая Россия», — за заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность;

— Михаилу Клыкову, помощнику председателя религиозной организации «Патриарший совет по культуре Русской православной церкви», — за вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского;

— Елене Трахановой, генеральному директору ОАО «Царицыно», — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;

— Ольге Фефеловой, директору ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», — за большой вклад в работу по повышению доступности и качества государственных услуг в городе Москве.

Генеральный директор ООО «Архитектура и культурная политика ПНКБ» Сергей Гнедовский, удостоенный почетного звания «Народный архитектор Российской Федерации», поблагодарил Мэра Москвы за высокую оценку его работы.

«Архитектура для меня — это не только здания, это не только объем с фасадами, планами и прочее. Архитектура — это образ жизни, это система ценностей. Это связь настоящего с прошлым и это посыл на будущее. Наша задача — дать этот посыл светлым, сильным, мощным и жизнеутверждающим», — сказал он.

Заслуги москвичей отмечены также орденом Пирогова, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», «Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Народный архитектор Российской Федерации».

Мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению Президента России в соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации.

Награды города Москвы

За заслуги в научно-педагогической деятельности, за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю работу на благо Москвы и москвичей знаком отличия «За заслуги перед Москвой» удостоен ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов.

За большой личный вклад в работу по восстановлению инфраструктуры столицы Донецкой Народной Республики — города Донецка — почетной грамотой Правительства Москвы награждены работники ГУП «Мосводосток» Александр Орлов, мастер АВР эксплуатационного гидротехнического района № 4, и Дмитрий Фролков, мастер эксплуатационного гидротехнического района № 6.