Москвичам рассказали об изменении движения трамваев на юго-западе столицы

На время закрытия участка Калужско-Рижской линии на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской будет изменено движение трамвайных маршрутов. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На время закрытия участка Калужско-Рижской линии на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской трамваи будут ходить каждые три-пять минут, — говорится в сообщении.

Как уточняется, по четырем трамвайным маршрутам № 14, № 26, № 38 и № 39 будет ходить больше вагонов, чтобы разгрузить бесплатные автобусы КМ. Кроме того, трамваи № 14 и 26 от метро «Университет» до «Октябрьской» будут бесплатными, на трамваях № 38 и 39 можно доехать до метро «Тульская» и Павелецкого вокзала.

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