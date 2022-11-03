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41 минуту назад

Москвичам рассказали об изменении движения трамваев на юго-западе столицы

Вечерняя Москва

На время закрытия участка Калужско-Рижской линии на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской будет изменено движение трамвайных маршрутов. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам рассказали об изменении движения трамваев на юго-западе столицы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— На время закрытия участка Калужско-Рижской линии на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской трамваи будут ходить каждые три-пять минут, — говорится в сообщении.

Как уточняется, по четырем трамвайным маршрутам № 14, № 26, № 38 и № 39 будет ходить больше вагонов, чтобы разгрузить бесплатные автобусы КМ. Кроме того, трамваи № 14 и 26 от метро «Университет» до «Октябрьской» будут бесплатными, на трамваях № 38 и 39 можно доехать до метро «Тульская» и Павелецкого вокзала.

Более подробную информацию можно получить в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Помимо этого, городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 2 ноября, перечислил альтернативные маршруты транспорта в этот период. Так, горожане с 4 по 8 ноября могут воспользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ) метро, станцией МЦК Площадь Гагарина, Серпуховско-Тимирязевской веткой подземки с пересадкой через «Бутовскую», Сокольнической линией, бесплатными трамваями № 14 и 26, а также регулярным наземным транспортом.

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