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1 час назад

Работу выставки «Котел алхимика» в Пушкинском музее продлили до 20 ноября

Агентство «Москва»иещё 1

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина продлили работу выставки «Котел алхимика» до 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Работу выставки «Котел алхимика» в Пушкинском музее продлили до 20 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работа выставки «Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть I» продлена до 20 ноября. Если вы еще не успели на ней побывать, сейчас самое время», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в экспозиции представлены произведения Рембрандта Харменса ван Рейна, Клода Лоррена, Ангелики Кауфман, Цукиоки Ёситоси, Пабло Пикассо, Антре Массона, Ханса Хартунга, Гюнтера Юккера, Михаила Матюшина, Иосифа Гинзбурга и других авторов.

Изначально выставка должна была работать до 14 ноября.

Новости Москвы,Клод Лоррен,Гюнтер Юккер,Михаил Матюшин,Пабло Пикассо,
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