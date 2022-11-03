Работу выставки «Котел алхимика» в Пушкинском музее продлили до 20 ноября

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина продлили работу выставки «Котел алхимика» до 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Работа выставки «Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть I» продлена до 20 ноября. Если вы еще не успели на ней побывать, сейчас самое время», - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в экспозиции представлены произведения Рембрандта Харменса ван Рейна, Клода Лоррена, Ангелики Кауфман, Цукиоки Ёситоси, Пабло Пикассо, Антре Массона, Ханса Хартунга, Гюнтера Юккера, Михаила Матюшина, Иосифа Гинзбурга и других авторов.
Изначально выставка должна была работать до 14 ноября.