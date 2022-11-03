«Москвариум» готов принять выпущенных в море под Севастополем дельфинов

Московское учреждение сообщило, что готово работать с ними, если состояние животных будет удовлетворительным для транспортировки.

Фото: Пресс-служба "Москвариума" Пресс-служба "Москвариума"

Также оно готово отправить для осмотра своих специалистов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «Москвариума».

Накануне на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что они, предположительно, выброшены из местного дельфинария. Четыре особи больше десяти лет жили в неволе, двух из них обнаружили, но подманить пока не смогли.