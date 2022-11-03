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42 минуты назад

«Москвариум» согласился принять выпущенных в море под Севастополем дельфинов

Говорит Москваиещё 2

Московское учреждение сообщило, что готово работать с ними, если состояние животных будет удовлетворительным для транспортировки.

«Москвариум» готов принять выпущенных в море под Севастополем дельфинов
Фото: Пресс-служба "Москвариума"Пресс-служба "Москвариума"

Также оно готово отправить для осмотра своих специалистов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «Москвариума».

Накануне на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что они, предположительно, выброшены из местного дельфинария. Четыре особи больше десяти лет жили в неволе, двух из них обнаружили, но подманить пока не смогли.

Севастопольское МВД возбудило уголовное дело. Зоологи утверждают, что после долгой жизни в неволе шансы на успешное возвращение в дикую среду для дельфинов практически исключены.

Новости Москвы,Михаил Развожаев,
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