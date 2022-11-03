Москвичей предупредили об атаке лжекоммунальщиков

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что во время ноябрьских праздников в городе активизируются лжекоммунальщики. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.
По словам Бирюкова, с 4 по 6 ноября мошенники могут пытаться попасть в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая заменить счетчики и проверить газовые плиты.
«К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование», - предупредил чиновник.
В мэрии напомнили, что сотрудники коммунальных служб не приходят без предупреждения. Они могут приехать либо по заявке жильцов, либо в случае аварии.
Информацию о настоящих проверках размещают на информационных стендах в домах и на сайтах инженерных компаний.
О мошенниках, обходящих квартиры, россиян ранее предупреждали в Национальном центре финансовой грамотности. Обычно преступники ходят по двое, один из них выдает себя за сотрудника управляющей компании другой - за пристава. Они сообщают жильцам о задолженности за услуги ЖКХ, угрожают отключить электричество или газ.
Мошенники могут потребовать оплаты задолженности наличными. Эксперты напомнили, что долги за коммуналку можно погасить только через банк, деньги нужно переводить по реквизитам, указанным в платежках.