Москвичей предупредили об атаке лжекоммунальщиков

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что во время ноябрьских праздников в городе активизируются лжекоммунальщики. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

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По словам Бирюкова, с 4 по 6 ноября мошенники могут пытаться попасть в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая заменить счетчики и проверить газовые плиты.

«К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование», - предупредил чиновник.

В мэрии напомнили, что сотрудники коммунальных служб не приходят без предупреждения. Они могут приехать либо по заявке жильцов, либо в случае аварии.

Информацию о настоящих проверках размещают на информационных стендах в домах и на сайтах инженерных компаний.

О мошенниках, обходящих квартиры, россиян ранее предупреждали в Национальном центре финансовой грамотности. Обычно преступники ходят по двое, один из них выдает себя за сотрудника управляющей компании другой - за пристава. Они сообщают жильцам о задолженности за услуги ЖКХ, угрожают отключить электричество или газ.