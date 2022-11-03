Собянин объявил о завершении создания ТПУ "Окружная"

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 ноября, объявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная». Совместно с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым он открыл новые северные вестибюли станций метро и МЦД-1.
— Сегодня здесь открывается самый крупный транспортно-пересадочный узел на севере Москвы. Еще несколько лет тому назад была примитивная платформа, даже без навеса, одна-единственная. За несколько лет построен целый ряд уникальных объектов, — отметил он.
Так, среди возведенных объекты Люблинско-Дмитровской линии, МЦК и МЦД. Теперь вместо двух тысяч пассажиров здесь могут совершать пересадку ежедневно около 40 тысяч человек. В ближайшие два–три года планируется, что эта цифра увеличится до 80 тысяч. Благодаря открытию новых вестибюлей улучшится транспортное обслуживание около 400 тысяч жителей близлежащих районов.
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров добавил, что пассажиры смогут пересаживаться в четыре–пять раз быстрее, чем раньше. В рамках строительства специалисты использовали современные технологии по стандарту городского транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».
Специалисты при создании ряда ТПУ используют опыт строительства парка «Зарядье» в части благоустройства, формирования дорожно-тропиночной сети, навигации и распределения потоков посетителей.