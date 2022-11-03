Собянин объявил о завершении создания ТПУ "Окружная"

— Сегодня здесь открывается самый крупный транспортно-пересадочный узел на севере Москвы. Еще несколько лет тому назад была примитивная платформа, даже без навеса, одна-единственная. За несколько лет построен целый ряд уникальных объектов, — отметил он.

Так, среди возведенных объекты Люблинско-Дмитровской линии, МЦК и МЦД. Теперь вместо двух тысяч пассажиров здесь могут совершать пересадку ежедневно около 40 тысяч человек. В ближайшие два–три года планируется, что эта цифра увеличится до 80 тысяч. Благодаря открытию новых вестибюлей улучшится транспортное обслуживание около 400 тысяч жителей близлежащих районов.