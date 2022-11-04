Москвичам пообещали потепление после праздников

«На следующей неделе будет небольшое повышение температуры. Дело в том, что после прохождения гребня высокого давления, по его западной периферии будет перемещение западных, юго-западных воздушных масс. Они более насыщены влагой, начнутся осадки», — рассказал метеоролог.