В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
29 минут назад

Вильфанд пообещал москвичам потепление после праздников

Мослентаиещё 1

Потепление на несколько градусов пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В эфире Национальной службы новостей он заявил, что воздух может прогреться до шести градусов тепла.

Москвичам пообещали потепление после праздников
Фото: МослентаМослента

«На следующей неделе будет небольшое повышение температуры. Дело в том, что после прохождения гребня высокого давления, по его западной периферии будет перемещение западных, юго-западных воздушных масс. Они более насыщены влагой, начнутся осадки», — рассказал метеоролог.

Температура буде выше на два-три градуса. В ночные часы ожидается около ноля, а в дневные — около пяти-шести градусов тепла, заключил специалист.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила об аномально теплом ноябре в Москве.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители