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1 час назад

Москвичам рассказали о программе Дня народного единства на ВДНХ

Вечерняя Москваиещё 2

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут на ВДНХ с 4 по 6 октября. О программе фестиваля рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали о программе Дня народного единства на ВДНХ
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Отмечать праздник на ВДНХ начнут с музыкального флешмоба «Мы едины!». 4 ноября в 11:00 у арки главного входа выступят курсанты Академии МЧС России. В сопровождении оркестра они исполнят патриотическую песню «Вперед, Россия!», — отметили в пресс-службе.

На площади Промышленности все желающие 4 ноября смогут послушать лекции о традициях и промыслах народов России, присоединиться к творческим мастер-классам и насладиться старинной музыкой. В Музее кино посетителей выставки ждут кинопоказы.

В этот же день с 13:00 до 21:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдет тематическая экскурсия «Люди. Единство. Космос», а в Музее гаража особого назначения ФСО России с 12:00 до 18:00 запланированы экскурсии по постоянной экспозиции — горожане смогут увидеть автопарк императора Николая II и машины первых лиц СССР.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что специальные программы ко Дню народного единства также подготовили семейно-образовательный центр «Городская ферма», эколого-просветительский центр «Пчеловодство» и музей ВДНХ.

В рамках празднования Дня народного единства культурные площадки столицы подготовили более 160 мероприятий, которые пройдут с 3 по 6 ноября. Так, в Центральной детской библиотеке № 14 пройдут этнографические диктанты, посвященные культуре народов России. Также 3 и 4 ноября кинотеатры «Искра», «Вымпел», «Сатурн», «Спутник» покажут несколько картин о флотоводце Федоре Ушакове, эпохе Петра I, офицерах и матросах Балтийского флота.

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