Синоптики пообещали москвичам ясную и прохладную погоду 3 ноября

В четверг, 3 ноября, в столичном регионе ожидается сухая и ясная погода.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до плюс трех градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Водителей предупредили о гололедице в Москве в ночь на 3 ноября. Синоптики прогнозируют, что ночью 3 ноября в городе ожидаются заморозки до минус 4 градусов. Подобный переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. Специалисты столичных служб непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.