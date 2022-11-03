Синоптики пообещали москвичам ясную и прохладную погоду 3 ноября

В четверг, 3 ноября, в столичном регионе ожидается сухая и ясная погода.
Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до плюс трех градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до двух градусов тепла.
Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».
Водителей предупредили о гололедице в Москве в ночь на 3 ноября. Синоптики прогнозируют, что ночью 3 ноября в городе ожидаются заморозки до минус 4 градусов. Подобный переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. Специалисты столичных служб непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале декабря в Москве не ожидается устойчивых морозов и снежного покрова. Он добавил, что погода в ноябрьские праздники будет комфортная и солнечная.