При реконструкции старой станции метро сохранят ее архитектурную особенность

При реконструкции станции метро «Каширская» Замоскворецкой линии и строящейся Большой кольцевой линии сохранят ее архитектурную особенность — панно. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков .

«Архитектурные особенности оставили — это так называемое панно в виде чеканки, которое есть и на станции "Варшавская", что на "Каховской", и на " Каширской"», — пояснил Жуков.

По его словам, при облицовке станции был применен новый гранит и проведено усиление железобетонных конструкций, так как платформенная часть, состоявшая раньше из сборных конструкций, уже пришла в негодность. Жуков сообщил, что основной облик станции остался неизменным.