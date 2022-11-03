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18 минут назад

При реконструкции старой станции метро сохранят ее архитектурную особенность

Мослента

При реконструкции станции метро «Каширская» Замоскворецкой линии и строящейся Большой кольцевой линии сохранят ее архитектурную особенность — панно. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

При реконструкции старой станции метро сохранят ее архитектурную особенность
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Архитектурные особенности оставили — это так называемое панно в виде чеканки, которое есть и на станции "Варшавская", что на "Каховской", и на " Каширской"», — пояснил Жуков.

По его словам, при облицовке станции был применен новый гранит и проведено усиление железобетонных конструкций, так как платформенная часть, состоявшая раньше из сборных конструкций, уже пришла в негодность. Жуков сообщил, что основной облик станции остался неизменным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро.

Новости Москвы,Сергей Жуков,Сергей Собянин,
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