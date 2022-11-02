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40 минут назад

Стало известно, сколько весят кремлевские звезды

Елена Прошина

Раскрыт вес рубиновых звезд на башнях Московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, сколько весят кремлевские звезды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждая звезда Кремля выполнена из трехслойного рубинового стекла и имеет размер от 3 до 3,75 метра. По информации агентства, каждая из пяти звёзд весит более тонны.

До 1935 года башни украшали двуглавые орлы, но потом их заменили на уральские самоцветы. Однако уже через год эти камни потускнели, и вместо них на Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной башнях установили рубиновые звезды. С 2014 года систему освещения в звёздах заменили на более современную.

Ранее автор Telegram-канала «История Москвы» раскрыл первое название Спасской башни Кремля в Москве. По его словам, нынешнее название башня получила в 1658 году, когда над ее воротами появилась икона Спаса Нерукотворного. До этого момента, по его утверждению, башня носила другое название.

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