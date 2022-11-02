В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
53 минуты назад

Музей Победы представил книгу по истории Украины

Вечерняя Москва

Презентация научной монографии «История Украины» прошла в Музее Победы в среду, 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы представил книгу по истории Украины
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Презентации исторической работы состоялась в рамках итогового форума Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». Уточняется, что «История Украины» ляжет в основу учебника истории для учащихся старших классов.

— Монография — очень хороший материал для наших экскурсоводов. В Музее Победы мы стараемся говорить о том, что реально происходит сегодня на Донбассе, — подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Один из авторов монографии, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что создание данной монографии осуществлялось для «борьбы с фальсификацией истории».

До этого стало известно, что в Музее Победы начал работу итоговый форум «Сообщество» Общественной палаты РФ.

Как отмечается, тема мероприятия — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!». Для участия в форуме зарегистрировалось более 4,4 тысячи человек — это представители НКО, гражданские активисты, журналисты, волонтеры и предприниматели со всей страны.

Новости Москвы,Александр Школьник,Максим Григорьев,Общественная палата России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители