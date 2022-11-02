Музей Победы представил книгу по истории Украины

Презентация научной монографии «История Украины» прошла в Музее Победы в среду, 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Презентации исторической работы состоялась в рамках итогового форума Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». Уточняется, что «История Украины» ляжет в основу учебника истории для учащихся старших классов.

— Монография — очень хороший материал для наших экскурсоводов. В Музее Победы мы стараемся говорить о том, что реально происходит сегодня на Донбассе, — подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Один из авторов монографии, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что создание данной монографии осуществлялось для «борьбы с фальсификацией истории».

До этого стало известно, что в Музее Победы начал работу итоговый форум «Сообщество» Общественной палаты РФ.