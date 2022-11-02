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1 час назад

Мосгордума приняла изменения в налоговое законодательство столицы

Вечерняя Москва

Мосгордума приняла закон о внесении изменений в налоговое законодательство столицы. Об этом в среду. 2 ноября, заявила глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Мосгордума приняла изменения в налоговое законодательство столицы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, был установлен новый размер коэффициента для определения стоимости трудового патента для мигрантов, а также уточнены льготы по налогу на имущество для юридических и физических лиц.

Закон установил со следующего года региональный коэффициент, на основании которого определяется стоимость патента на право осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, в размере 2,4. В результате стоимость патента повысится с 5 900 рублей до 6 600 рублей в месяц.

Помимо этого, в налоговое законодательство внесена инициатива по поводу тех случаев, когда недобросовестные застройщики не завершили возведение многоквартирных жилых домов и дольщики в целях защиты своих прав были вынуждены зарегистрировать общедолевую собственность на многоквартирный дом в целом.

К дольщикам недостроенных многоквартирных домов по общему правилу применялась самая высокая ставка налога на имущество — 2 процента, в то время как для недостроенных частных жилых домов действует ставка 0,3 процента.

Закон устанавливает льготу, снижающую налог для собственников долей в недостроенных многоквартирных домах до того же уровня, что и у собственников недостроенных частных жилых домов. Теперь налоговая нагрузка на владельцев всех видов недостроенной жилой недвижимости будет одинаковой.

До этого стало известно, что Мосгордума приняла городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в трех чтениях.

Новости Москвы,Мария Багреева,Мосгордума,
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