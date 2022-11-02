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33 минуты назад

Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве в ноябре

Вечерняя Москва

До наступления холодов работники городских служб обрежут деревья, растущие вдоль магистралей и в парках. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 2 ноября.

Осеннюю обрезку деревьев проведут в Москве в ноябре
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» обработают зеленые насаждения вдоль городских магистралей, в парках и других общественных пространствах. Во время санитарной обрезки удаляются больные, усыхающие, пораженные вредителями, надломленные, повисшие вниз, переплетенные ветви, — говорится в сообщении.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, с деревьев нужно удалить часть кроны и ствола, что стимулировать появление молодых побегов. Обрезку проводят, когда деревья находятся в состоянии покоя: обычно этот период длится с ноября после листопада и весной до начала сокодвижения.

Накануне, 1 ноября, специалисты завершили работы по комплексному благоустройству жилого квартала в столичном районе Люблино в рамках программы «Мой район».

До этого сообщалось, что основные работы по благоустройству детского парка «Фили» были завершены в ЗАО.

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