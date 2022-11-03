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9 минут назад

В праздники поликлиники Москвы перейдут на особый график

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В связи с праздничными днями 4-6 ноября поликлиники столицы будут работать по особому графику. Несколько поменяется график и время работы взрослых и детских поликлиник, а также женских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В праздники поликлиники Москвы перейдут на особый график
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу, 4 ноября, взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 9 до 16 часов, в субботу — с 9 до 18 часов, а в воскресенье, 6 ноября — снова с 9 до 16 часов. Детские поликлиники в эти три выходных дня будут оказывать помощь на дому с 9 до 15 часов. В это же время будут принимать отделения ОРВИ. 5 ноября детские поликлиники будут открыты для приема с 9 до 15 часов.

Меняется и график работы женских консультаций. 4 ноября прием будет осуществляться на базе одной из женских консультаций каждого округа с 9 до 16 часов. 5 ноября это время сократится на один час — до 15 часов, а в одной из консультаций каждого округа график сохранится до 18 часов. В воскресенье прием будет вестись на базе одной из женских консультаций округа с 9 до 16 часов.

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