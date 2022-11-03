В праздники поликлиники Москвы перейдут на особый график

В связи с праздничными днями 4-6 ноября поликлиники столицы будут работать по особому графику. Несколько поменяется график и время работы взрослых и детских поликлиник, а также женских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В пятницу, 4 ноября, взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 9 до 16 часов, в субботу — с 9 до 18 часов, а в воскресенье, 6 ноября — снова с 9 до 16 часов. Детские поликлиники в эти три выходных дня будут оказывать помощь на дому с 9 до 15 часов. В это же время будут принимать отделения ОРВИ. 5 ноября детские поликлиники будут открыты для приема с 9 до 15 часов.