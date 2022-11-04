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1 час назад

Городские службы перешли на усиленный режим работы в праздники

Москва24иещё 8

Городские службы столицы перешли на усиленный режим работы на ноябрьские праздники, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Городские службы перешли на усиленный режим работы в Москве
Фото:  m24.ru m24.ru

"В связи с Днем народного единства и выходными все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур находятся в повышенной готовности. Специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что также усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что все парковки на улицах Москвы будут работать бесплатно в праздничные выходные по случаю Дня народного единства, 4 и 5 ноября. В воскресенье, 6 ноября, парковки будут бесплатны везде, кроме улиц, на которых действует повышенный тариф.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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