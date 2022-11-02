Москвичам напомнили о новом ГОСТе по поверке счетчиков воды

«В этот период важно быть особо внимательными, предупредить престарелых родственников, соседей о том, что аферисты могут активизироваться. Чтобы защитить себя и близких, сверьтесь с датами поверки своих приборов учета, убедитесь, что поводов требовать от вас поверки приборов нет, а если сроки подходят - вызовите надежных специалистов, проверив данные в реестре на сайте Росаккредитации. Напомните сделать то же самое родителям: расскажите о том, как преступники могут под предлогом ненужной поверки пробраться в дом. Разумная осторожность позволит защитить себя и свою семью от навязанных услуг и других неприятностей», - заключил он.