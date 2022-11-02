Москвичам напомнили о новом ГОСТе по поверке счетчиков воды

Новый ГОСТ поверки приборов учета горячей и холодной воды, который вступил в силу с 1 ноября 2022 года, позволит собственникам жилья получить качественные услуги и защититься от мошенников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.
«Поверка и замена приборов учета, к сожалению, стала полем для разнообразных манипуляций и мошенничеств. Четкая регламентация как самой процедуры, так и того, кто может оказывать эти услуги, поможет человеку разобраться, стоит ли доверять появившемуся в дверях специалисту, определить, все ли сделано корректно, и быть уверенным в том, что услуга оказана по всем правилам», - пояснил парламентарий.
Александр Козлов напомнил, что, согласно ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки», у компании, которая оказывает услуги по поверке, должна быть соответствующая аккредитация, а представитель компании должен четко соблюдать прописанный в документе алгоритм действий.
«У мастера должны быть секундомер, измеритель влажности, гидравлический пресс для определения герметичности счетчика. При этом он обязан совершить три действия: убедиться в целостности самого прибора учета, опробовать работоспособность устройства (то есть включить и выключить воду) и произвести замеры погрешности. Если сотрудник игнорирует какие-то этапы, либо не знает о их необходимости, то это повод насторожиться, а еще - отказаться от такой услуги и ее оплаты», - напомнил депутат.
Кроме того, новый ГОСТ устанавливает применение современных рабочих эталонов, использующих автоматизированные способы синхронизации со счетчиками воды (видеокамеры, фотокамеры, частотные сигналы и другие) и современные методы цифровой передачи информации. «Это в перспективе обеспечит переход на автоматизированные системы передачи данных о расходе воды, однако это нововведение не требует новых расходов и замен приборов», - уточнил парламентарий.
Как подчеркнул Александр Козлов, всегда важно помнить, что любые новости о нововведениях, новых ГОСТах, провоцируют волну мошенничеств.
«В этот период важно быть особо внимательными, предупредить престарелых родственников, соседей о том, что аферисты могут активизироваться. Чтобы защитить себя и близких, сверьтесь с датами поверки своих приборов учета, убедитесь, что поводов требовать от вас поверки приборов нет, а если сроки подходят - вызовите надежных специалистов, проверив данные в реестре на сайте Росаккредитации. Напомните сделать то же самое родителям: расскажите о том, как преступники могут под предлогом ненужной поверки пробраться в дом. Разумная осторожность позволит защитить себя и свою семью от навязанных услуг и других неприятностей», - заключил он.