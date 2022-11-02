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35 минут назад

Учебный корпус на 350 мест построят в Ховрине

Mos.ru

На территории для ребят сделают места для отдыха и занятий спортом, обустроят игровые площадки для дошкольников.

Учебный корпус на 350 мест построят в Ховрине
Фото: Проектное решениеПроектное решение

На Фестивальной улице в Ховрине построят учебный корпус. Проект уже согласован Москомархитектурой, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета Сергей Кузнецов.

В учебном корпусе разместят дошкольное отделение на 150 мест и школу на 200 мест. Здание расположится по адресу: Фестивальная улица, дом 16 а. Ранее на этом месте было дошкольное учреждение школы № 648.

«Здание будет выполнено в современном стиле с облицовкой из керамогранитных плит различных цветов и с украшением декоративными ламелями. Контрастные монохромные фасады будут разбавлены яркими вставками салатового и желтого цветов. Внутри корпус будет оснащен всем необходимым, а само его появление улучшит социальную инфраструктуру Москвы», — отметил Сергей Кузнецов.

Общая площадь трехэтажного корпуса составит 8067 квадратных метров. Внутри расположатся спортивный зал, столовая, зал для проведения мероприятий, медицинский блок, а также универсальные и специализированные кабинеты. В дошкольном отделении оборудуют отдельные спортивный и музыкальный залы, групповые ячейки.

На территории учебного корпуса обустроят игровые площадки для дошкольников, а также места для отдыха и занятий спортом детей всех возрастов. Территорию возле корпуса благоустроят и озеленят.

С 2011 года в Москве построили 513 зданий образовательных учреждений: 360 детских садов и 153 школы. В 2022–2024 годах планируется строительство свыше 150 зданий школ и детских садов. В Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы включено 62 детских сада и школы, их строительство и реконструкция пройдут за счет городского бюджета.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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