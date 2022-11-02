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58 минут назад

Детская гольф-школа, спортклуб и бассейн появятся в Крылатском

Москва24иещё 1

В Крылатском районе Москвы появятся детская гольф-школа, спортклуб и бассейн. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Детская гольф-школа, спортклуб и бассейн появятся в Крылатском
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Речь идет о развитии спортивного комплекса по адресу улица Островная, владение 2. Площадь объекта планируют увеличить с 41 до 55 тысяч квадратных метров.

Решение о подготовке планировки территории было принято Градостроительно-земельной комиссией Москвы во главе с Сергеем Собяниным. Заявителем проекта выступило ООО "Архонт".

До этого сообщалось, что на улице Маршала Катукова в столичном районе Строгино планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спа-салоном. В двухэтажном здании разместятся спортзал, а также пространства для занятий йогой и боксом.

Также стало известно, что Дворец спорта в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" введут в эксплуатацию в начале 2023 года. Там будет предусмотрено 12 функциональных зон, а также залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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