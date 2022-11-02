Сорок новостроек по реновации ввели в эксплуатацию с начала года

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 новостроек в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
По его словам, новые дома располагаются в 30 районах 11 округов Москвы. В новое жилье переехали или в будущем переедут свыше 15 тысяч москвичей.
Наибольшее количество домов было введено в ЮЗАО Москвы (семь новостроек). Еще по пять домов ввели в САО и ЮАО города. По четыре дома стали доступны для новых жильцов на востоке, западе и юго-востоке Москвы.
Левкин подытожил, что с начала года в городе передали под заселение 52 новостройки, сообщили на официальном портале мэра Москвы.
До этого сообщалось, что первый дом по реновации расселили в Южнопортовом районе столицы. Свыше 150 москвичей переехали из дома 10 в дом 18 на улице Петра Романова. Новое жилье жителям старого дома предоставили в расположенном рядом здании. Дойти до новостройки от прежнего места жительства горожане могут меньше чем за пять минут. В новостройку также переезжают жители еще двух пятиэтажек по адресам дом 33 и 35 по 5-й Кожуховской улице.