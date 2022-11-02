В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
25 минут назад

Сорок новостроек по реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Вечерняя Москваиещё 2

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 новостроек в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Сорок новостроек по реновации ввели в эксплуатацию с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, новые дома располагаются в 30 районах 11 округов Москвы. В новое жилье переехали или в будущем переедут свыше 15 тысяч москвичей.

Наибольшее количество домов было введено в ЮЗАО Москвы (семь новостроек). Еще по пять домов ввели в САО и ЮАО города. По четыре дома стали доступны для новых жильцов на востоке, западе и юго-востоке Москвы.

Левкин подытожил, что с начала года в городе передали под заселение 52 новостройки, сообщили на официальном портале мэра Москвы.

До этого сообщалось, что первый дом по реновации расселили в Южнопортовом районе столицы. Свыше 150 москвичей переехали из дома 10 в дом 18 на улице Петра Романова. Новое жилье жителям старого дома предоставили в расположенном рядом здании. Дойти до новостройки от прежнего места жительства горожане могут меньше чем за пять минут. В новостройку также переезжают жители еще двух пятиэтажек по адресам дом 33 и 35 по 5-й Кожуховской улице.

Новости Москвы,Сергей Левкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители