Все турникеты МЦК с декабря будут принимать банковские карты

У новых турникетов есть и другие преимущества по сравнению со старыми. Так, при оплате банковской картой они срабатывают более чем в два раза быстрее, а при помощи Face Pay — в три раза. На экране отображается подробная информация о билете: сколько осталось поездок, дней до окончания действия «Единого» или средств на балансе «Кошелька». При этом шрифт стал больше, а также появилась яркая цветовая подсветка, что важно для слабовидящих.