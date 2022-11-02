Все турникеты МЦК с декабря будут принимать банковские карты

Все турникеты станций Московского центрального кольца (МЦК) будут принимать к оплате банковские карты. Такая возможность появится в декабре после обновления оборудования.
У новых турникетов есть и другие преимущества по сравнению со старыми. Так, при оплате банковской картой они срабатывают более чем в два раза быстрее, а при помощи Face Pay — в три раза. На экране отображается подробная информация о билете: сколько осталось поездок, дней до окончания действия «Единого» или средств на балансе «Кошелька». При этом шрифт стал больше, а также появилась яркая цветовая подсветка, что важно для слабовидящих.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что специалисты продолжают внедрять отечественные технологии в городском транспорте по поручению Сергея Собянина. Всего на станциях МЦК планируют заменить около 250 турникетов. В метро оборудование и программное обеспечение уже обновили более чем на половине устройств.
Ежедневно пассажиры Московского центрального кольца совершают более 550 тысяч поездок.