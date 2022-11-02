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44 минуты назад

В Московском зоопарке родились детеныши тайпанов Маккоя

Москва24иещё 3

В Московском зоопарке появились на свет детеныши тайпанов Маккоя, самых ядовитых сухопутных змей на Земле. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Московском зоопарке родились детеныши тайпанов Маккоя
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, столичный зоопарк разводит этих змей уже 12 лет. В коллекции представлены три особи: один самец и две самки. Недавно семейство пополнилось четырьмя детенышами.

Отмечается, что маленьких тайпанов Маккоя рассадили по отдельным контейнерам, где сохраняют повышенную влажность. С момента появления на свет тайпаны Маккоя принимают ту же пищу, что и взрослые особи.

В материале поясняется, что этот вид занесен в Международную Красную книгу. Ареал тайпанов Маккоя простирается в основном на востоке штата Квинсленд и в сопредельных районах Южной Австралии и Северной территории. В среднем от одного тайпана Маккоя можно получить 44 миллиграмма яда. Для укушенного человека смерть наступает в течение 45 минут, если не ввести антидот.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.

Новости Москвы,Светлана Акулова,Правительство Москвы,
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