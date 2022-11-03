В Москве на Филевской линии запустили поезда с запахом цветов сакуры и пионов

Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии столичной подземки уже завершен, теперь в вагонах пахнет запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма. Об этом агентству "Москва" заявили представители городского метрополитена.
Поясняется, что в воздуховодах климатической системы начали работать специальные ароматизаторы.
"В вагонах поездов на Филевской линии - уникальный аромат. Там работает больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы", - добавили в пресс-службе Московского метрополитена.
Как уточняется, через каждые 9 минут распространяется специальные арома запах. Данный аромат получил название "Метро Москвы". "Все безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам", - предупредили в метрополитене.
Ранее в метро Москвы запустили тематический поезд "Сибирь здесь".