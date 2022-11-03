В Москве на Филевской линии запустили поезда с запахом цветов сакуры и пионов

Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии столичной подземки уже завершен, теперь в вагонах пахнет запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма. Об этом агентству "Москва" заявили представители городского метрополитена.