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1 час назад

В Москве на Филевской линии запустили поезда с запахом цветов сакуры и пионов

Газета.Ruиещё 2

Пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии столичной подземки уже завершен, теперь в вагонах пахнет запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма. Об этом агентству "Москва" заявили представители городского метрополитена.

В Москве на Филевской линии запустили поезда с запахом цветов сакуры и пионов
Фото: Пресс-служба Московского метрополитенаПресс-служба Московского метрополитена

Поясняется, что в воздуховодах климатической системы начали работать специальные ароматизаторы.

"В вагонах поездов на Филевской линии - уникальный аромат. Там работает больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы", - добавили в пресс-службе Московского метрополитена.

Как уточняется, через каждые 9 минут распространяется специальные арома запах. Данный аромат получил название "Метро Москвы". "Все безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам", - предупредили в метрополитене.

Ранее в метро Москвы запустили тематический поезд "Сибирь здесь".

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