1 ноября Московская резиденция Деда Мороза открыла новый сезон. Для юных гостей подготовили обновленную программу. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в усадьбу к зимнему волшебнику.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

У ворот меня встречает сам хозяин резиденции — Дед Мороз. Выглядит он точно как герой сказки: высокий, добрые глаза, длинная белоснежная борода, синяя шуба, посох.

— Зовут меня Мороз Никитич. И я всем очень рад! — говорит волшебник.

1 ноября в усадьбе заработал новый павильон в виде огромного почтового ящика — Терем волшебства. В нем будут проводить увлекательные квесты. Дед Мороз отмечает, что сейчас, в сложное время, не у всех есть праздничное настроение. Но его можно создать.

— Нужно настраиваться на хорошее и побольше времени проводить с родными. Я бы посоветовал всей семьей готовить вкусные угощения — это доброе занятие очень сближает. Накануне праздника устройте дома небольшую уборку и отдайте другим или выбросите вещи, которые не используются более двух лет.

При взгляде на освободившуюся от ненужного хлама квартиру ваше настроение неизбежно улучшится. Купите настоящую ель и украсьте ее игрушками, которые связаны с совместными поездками или приятными моментами, которые случались в течение года.

КСТАТИ

Увидеться и пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой в этом году можно не только в резиденции, но и по видеосвязи: для этого нужно заказать видеозвонок на сайте усадьбы (dedmorozmos.ru) — волшебник свяжется и поговорит с ребенком через один из мессенджеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дед Мороз, зимний волшебник: