В Театре Моссовета показывают спектакль «Герой нашего времени»

В Театре Моссовета идет спектакль «Герой нашего времени» в постановке Юрия Ерёмина . Это динамичная постановка с молодыми актёрами, без отступлений от текста классики.

В постановке использованы главы «Бэла», «Максим Максимыч», «Фаталист» и «Княжна Мери». Режиссер не идеализирует и не оправдывает Печорина, он рассказывает, как он о гордости, отваге, мужской чести и человеческом достоинстве. Спектакль представляет срез жизни российского общества начала девятнадцатого века.