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22 минуты назад

В Театре Моссовета идет спектакль «Герой нашего времени»

Москва меняется

В Театре Моссовета идет спектакль «Герой нашего времени» в постановке Юрия Ерёмина. Это динамичная постановка с молодыми актёрами, без отступлений от текста классики.

В Театре Моссовета показывают спектакль «Герой нашего времени»
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

В постановке использованы главы «Бэла», «Максим Максимыч», «Фаталист» и «Княжна Мери». Режиссер не идеализирует и не оправдывает Печорина, он рассказывает, как он о гордости, отваге, мужской чести и человеческом достоинстве. Спектакль представляет срез жизни российского общества начала девятнадцатого века.

Продолжительность — 2 часа 50 минут с 1 антрактом. Ближайшие спектакли 1 ноября и 28 декабря. Билеты можно купить на сайте.

Новости Москвы,Юрий Еремин,
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