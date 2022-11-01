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1 час назад

Мавзолей Ленина закроют для посещения перед Днем народного единства

Вечерняя Москваиещё 3

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны России во вторник, 1 ноября.

Мавзолей Ленина закроют для посещения перед Днем народного единства
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 3 ноября 2022 года осуществляться не будет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что доступ для посетителей будет закрыт из-за подготовки ко Дню народного единства, передает агентство городских новостей «Москва».

День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года будут отмечать в Москве уже через несколько дней. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что часть выручки предприниматели направят на помощь жителям новых территорий России.

С 3 по 6 ноября, отметил мэр, в столичных культурных центрах пройдет более 160 мероприятий, посвященных Дню народного единства. А с 4 по 6 ноября на ВДНХ пройдет одноименный патриотический фестиваль.

Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в День народного единства в столице. По ее словам, погодные условия будут соответствовать температурным нормам, а большого количества осадков в этот день не ожидается.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Сергей Собянин,ФСО России,ВДНХ,
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