Мавзолей Ленина закроют для посещения перед Днем народного единства

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны России во вторник, 1 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 3 ноября 2022 года осуществляться не будет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что доступ для посетителей будет закрыт из-за подготовки ко Дню народного единства, передает агентство городских новостей «Москва».

День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года будут отмечать в Москве уже через несколько дней. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что часть выручки предприниматели направят на помощь жителям новых территорий России.

С 3 по 6 ноября, отметил мэр, в столичных культурных центрах пройдет более 160 мероприятий, посвященных Дню народного единства. А с 4 по 6 ноября на ВДНХ пройдет одноименный патриотический фестиваль.