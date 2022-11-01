Как Каховскую линию интегрируют в состав Большого кольца метро

31 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как интегрируют Каховскую линию в состав Большого кольца метро.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мегапроект столичного метростроения выходит на финишную прямую. По словам мэра, Большая кольцевая линия (БКЛ) построена на 96 процентов. В ее состав войдет 31 станция, 28 — новых и три — реконструированных. Последние до 2019 года принадлежали Каховской линии.

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— До недавнего времени она была самой короткой в московском метро и не пользовалась популярностью, — отметил мэр. — Укороченные поезда ходили с интервалом пять минут.

Одна из станций — «Каховская» — уже работает для пассажиров. Две другие — «Варшавская» и «Каширская» — еще получают свой пакет перемен.

— По сути, разбираем и строим их заново: меняем основные конструкции, оборудование, облицовку стен. При этом сохраняем исторический облик, включая восемь оригинальных панно-барельефов на «Каширской», — пояснил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что после реконструкции и включения станций в состав самого протяженного в мире подземного кольца они получат современные поезда. И, конечно же, всю необходимую соответствующую инфраструктуру.

На «Каширской» уже закончили облицовку платформы. Наполовину выполнены работы по монтажу инженерных систем, а также систем жизнеобеспечения станции. — Полвека назад сама платформенная часть состояла из сборной конструкции. Сегодня эти плиты уже практически пришли в негодность.

— Их пришлось поменять, — рассказал подробности реконструкции «Каширской» генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. — Сделали монолитные перекрытия, расширили вестибюли. При этом исторический облик оставили прежним.

— После включения в состав Большой кольцевой линии интервал движения поездов сократится до полутора минут. Пассажиры смогут без пересадок ездить в десятки районов, сэкономят массу времени в дороге. Так, популярный маршрут от «Каширской» до «Университета» станет короче почти в два раза, — привел пример Сергей Собянин.

Он отметил, что с вводом нового участка Большого кольца метро со станцией «Каширская» улучшится транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники.

Там живут больше 370 тысяч человек. До 20 процентов снизится нагрузка на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.

ЦИФРА

9 станций Большого кольца метро необходимо достроить и открыть в составе новой линии.

КСТАТИ

У «Каширской» два вестибюля, расположенные по обе стороны шоссе. Восточный вестибюль действует: кросс-платформенная станция продолжает работать на зеленой линии.

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